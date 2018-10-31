Тёплые осенние денёчки и обильные дожди как нельзя лучше благоприятствуют росту грибов. Поэтому постарались выбраться в лес. Низкое солнце эффектно освещало золотые и багряные кроны деревьев вдоль трассы на Малориту.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60238.php

Читать полностью в источнике с фото:





Хотелось подышать свежим воздухом, отвлечься от городских проблем, забот и неурядиц. Стояла чудесная погода, туман постепенно рассеивался, пригревало солнышко – все предвещало удачу.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60238.php

Читать полностью в источнике с фото:





Однако в смешанном лесу нас ожидало небольшое разочарование. На песчаной дороге нашли лишь несколько маслят, подзелёнок и синяков. Зато вдоль опушки мне за короткое время удалось нарезать половину ведра дождевиков. На всякий случай подержал руки над шляпкой шикарного мухомора и прочитал молитву грибника: «Ищитесь грибы большие и маленькие…».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60238.php

Читать полностью в источнике с фото:





После этого решили двинуть в сосновый лес с великолепным зелёным мхом, где обычно растут польские. Ожидания нас не обманули. Под кронами высоких деревьев на старых лежбищах кабанов, где разрыта земля, оказались целые россыпи молоденьких польских грибов. Встречались также моховики и много старых поддубников. Как напоминание о прошедших летних деньках срезал одинокую лисичку.