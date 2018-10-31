Центр для детей с аутизмом создадут в Бресте

В зале заседаний администрации Ленинского района состоялось подписание партнёрского соглашения между управлением по образованию администрации Ленинского района Бреста и Ассоциацией помощи детям и молодёжи с аутизмом и детям с сопутствующими нарушениями «Общий мир» польской Бяла-Подляски.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Основная цель проекта — улучшить качество жизни и предотвратить социальную изоляцию детей-аутистов путём создания условий оказания коррекционно-педагогической помощи, расширения доступа к инфраструктуре и социальным услугам.



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В последние годы столкнулась с проблемой обучения детей с аутизмом вспомогательная школа Бреста, куда попадают ребята с ярко выраженными проявлениями аутизма, с нарушениями интеллектуального развития. Как рассказала директор Людмила Денисевич, сегодня в областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по Брестскому региону зарегистрировано 219 детей с аутизмом. Коррекционно-педагогическую помощь они получают по месту учёбы, и в основном она направлена на развитие речи и познавательной деятельности. Здесь для них создают щадящие условия, структурируется пространство, но используются традиционные методики обучения, отсутствует специальное оборудование, не все педагоги подготовлены к работе с такими воспитанниками. Зачастую некоторые учащиеся весь период обучения проводят на дому, что лишает их возможности овладевать навыками социального взаимодействия и коммуникации.



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В настоящее время в Брестской области нет учреждения образования, которое в комплексе помогало бы детям с такими нарушениями. Создание в Бресте Ресурсного центра комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) и детям со схожими нарушениями, информационной помощи родителям и методической помощи педагогам на базе вспомогательной школы позволит оказывать помощь не только учащимся, но и детям с РАС, обучающимся в других учреждениях образования города и области. В Ресурсном центре будут новейшие технологии в сфере коррекционно-педагогической помощи детям с РАС, оборудование, специалисты, сертифицированные для работы на этом оборудовании.