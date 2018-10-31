|
В войсковой части 5526 прошла церемония посвящения в кадеты учащихся СШ № 28 г. Бреста
01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Торжественная церемония, посвящённая принятию кадетской клятвы учащимися 5-ых классов СШ № 28 г. Бреста, прошла в среду, 31 октября, в войсковой части 5526. По традиции, мероприятие началось с фанфар в исполнении оркестра войсковой части под руководством капитана Сергея Бортновского.
Директор СШ № 28 Александр Александрович Лазарук в своём приветственном слове отметил огромное значение данного мероприятия для каждого из юных кадетов и призвал ребят во всём следовать словам той клятвы, которую им предстояло произнести.
После принятия учащимися кадетской клятвы слово для поздравлений было предоставлено почётным гостям: заместителю главы администрации Московского района г. Бреста Алле Петровне Ульяницкой, начальнику Брестского гарнизона и военному комиссару Брестской области Евгению Станиславовичу Зайцеву и первому заместителю начальника Брестского областного управления
После коллективного исполнения кадетского гимна и выступления вокальной группы школы с музыкальным номером «Выберу сам» слово для напутствия юных кадетов было предоставлено протоиерею Свято-Христово-Рождественской церкви г. Бреста Евгению Ляхоте.
Красивым и ярким завершением церемонии стало выступление вокальной группы школы с музыкальным номером «Мая Радзіма». Оно сопровождалось танцем учащихся 6-ых классов с разноцветными полотнищами, из которых в финале номера был сложен импровизированный национальный флаг Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественная церемония, посвящённая принятию кадетской клятвы учащимися 5-ых классов СШ № 28 г. Бреста, прошла в среду, 31 октября, в войсковой части 5526. По традиции,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)