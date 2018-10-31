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В войсковой части 5526 прошла церемония посвящения в кадеты учащихся СШ № 28 г. Бреста

01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественная церемония, посвящённая принятию кадетской клятвы учащимися 5-ых классов СШ № 28 г. Бреста, прошла в среду, 31 октября, в войсковой части 5526. По традиции, мероприятие началось с фанфар в исполнении оркестра войсковой части под руководством капитана Сергея Бортновского.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60237.php

В войсковой части 5526 прошла церемония посвящения в кадеты учащихся СШ № 28 г. Бреста

Директор СШ № 28 Александр Александрович Лазарук в своём приветственном слове отметил огромное значение данного мероприятия для каждого из юных кадетов и призвал ребят во всём следовать словам той клятвы, которую им предстояло произнести.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60237.php

В войсковой части 5526 прошла церемония посвящения в кадеты учащихся СШ № 28 г. Бреста

После принятия учащимися кадетской клятвы слово для поздравлений было предоставлено почётным гостям: заместителю главы администрации Московского района г. Бреста Алле Петровне Ульяницкой, начальнику Брестского гарнизона и военному комиссару Брестской области Евгению Станиславовичу Зайцеву и первому заместителю начальника Брестского областного управления МЧС Александру Ивановичу Сычёву. Одновременно на них была возложена и почётная миссия – вручение учащимся удостоверений кадета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60237.php

В войсковой части 5526 прошла церемония посвящения в кадеты учащихся СШ № 28 г. Бреста

После коллективного исполнения кадетского гимна и выступления вокальной группы школы с музыкальным номером «Выберу сам» слово для напутствия юных кадетов было предоставлено протоиерею Свято-Христово-Рождественской церкви г. Бреста Евгению Ляхоте.

Красивым и ярким завершением церемонии стало выступление вокальной группы школы с музыкальным номером «Мая Радзіма». Оно сопровождалось танцем учащихся 6-ых классов с разноцветными полотнищами, из которых в финале номера был сложен импровизированный национальный флаг Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Торжественная церемония, посвящённая принятию кадетской клятвы учащимися 5-ых классов СШ № 28 г. Бреста, прошла в среду, 31 октября, в войсковой части 5526. По традиции,...
 
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