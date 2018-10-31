Открылась персональная выставка Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника»

31 октября 2018 года в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на бульваре Шевченко открылась первая персональная выставка Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника».



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Их немного – всего 19 портретов животных. Грациозные импалы, гордо шествующий попугай, большеглазый олененок и маленький пугливый кролик. Портрет –маска тигра и лис, догоняющий хвост… Небольшие, но очень выразительным портретам зверей и птиц.



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Анималистика, искусство изображения животного мира планеты, предполагает любовь и чуткость к природе со стороны художника. Юлия Пичуева уверена, что подобные картины очень актуальны в нашем техногенном мире.

- Выставка будет интересна тем, кто интересуется природой и животными. Главные герои – звери и птицы. Их нужно понимать и любить, чтобы правильно изобразить. В этой выставке я хочу познакомить зрителей со своим творчеством и проектом «Арт-пространство в библиотеке», которое открыто для художников, фотографов и других творческих людей нашего города.

Юлия Пичуева работает в смешанной техники. Для первой персональной выставки понадобились цветные карандаши, тушь и гуашь. И немного компьютерной графики.

С первой персональной выставкой художницу поздравили коллеги, милые котята-танцоры и ансамбль флейтистов СШ №17.