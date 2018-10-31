|
Открылась персональная выставка Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника»
01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
31 октября 2018 года в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на бульваре Шевченко открылась первая персональная
Их немного – всего 19 портретов животных. Грациозные импалы, гордо шествующий попугай, большеглазый олененок и маленький пугливый кролик. Портрет –маска тигра и лис, догоняющий хвост… Небольшие, но очень выразительным портретам зверей и птиц.
Анималистика, искусство изображения животного мира планеты, предполагает любовь и чуткость к природе со стороны художника. Юлия Пичуева уверена, что подобные картины очень актуальны в нашем техногенном мире.
-
Юлия Пичуева работает в смешанной техники. Для первой персональной выставки понадобились цветные карандаши, тушь и гуашь. И немного компьютерной графики.
С первой персональной выставкой художницу поздравили коллеги, милые котята-танцоры и ансамбль флейтистов СШ №17.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 октября 2018 года в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на бульваре Шевченко открылась первая персональная выставка Юлии Пичуевой «Образы животных:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)