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На ул.Красногвардейской водитель сбил 9-летнего мальчика
01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
31.10.2018 около 17:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 42-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Форд-Фокус», двигался по ул.Красногвардейской, в направлении от ул.Городской к ул.Республиканской. Напротив дома №112 водитель совершил наезд на 9-летнего брестчанина, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
Родители, объясняйте своим детям, как правильно и безопасно пересекать проезжую часть каждый день. Расскажите им, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что все транспортные средства остановились. Не забывайте обозначать себя и детей световозвращающими элементами, которые делают вас более заметными в темное время суток.
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31.10.2018 около 17:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний местный житель, управляя автомобилем марки...
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