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На ул.Красногвардейской водитель сбил 9-летнего мальчика

01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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31.10.2018 около 17:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60234.php

На ул.Красногвардейской водитель сбил 9-летнего мальчика

По предварительной информации: 42-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Форд-Фокус», двигался по ул.Красногвардейской, в направлении от ул.Городской к ул.Республиканской. Напротив дома №112 водитель совершил наезд на 9-летнего брестчанина, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60234.php

На ул.Красногвардейской водитель сбил 9-летнего мальчика


Уважаемые водители! У школьников продолжаются осенние каникулы, поэтому будьте более внимательны при проезде пешеходных переходов, остановочных пунктов и перекрестков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60234.php

На ул.Красногвардейской водитель сбил 9-летнего мальчика

Родители, объясняйте своим детям, как правильно и безопасно пересекать проезжую часть каждый день. Расскажите им, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись, что все транспортные средства остановились. Не забывайте обозначать себя и детей световозвращающими элементами, которые делают вас более заметными в темное время суток.

 
Теги: Брест
 
 
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31.10.2018 около 17:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний местный житель, управляя автомобилем марки...
 
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