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Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей

01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ганцевичском районе грузовой поезд сбил молодого человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60231.php

Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей

Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи. Был травмирован молодой человек, которому на вид 15-18 лет. Он пересекал пути вне пешеходного перехода, при этом не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Несмотря на усилия врачей, молодой человек в 23.00 скончался.

Проводится проверка, устанавливается личность погибшего.

 
 
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В Ганцевичском районе грузовой поезд сбил молодого человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. Несчастный...
 
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