Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей

В Ганцевичском районе грузовой поезд сбил молодого человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи. Был травмирован молодой человек, которому на вид 15-18 лет. Он пересекал пути вне пешеходного перехода, при этом не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Несмотря на усилия врачей, молодой человек в 23.00 скончался.

Проводится проверка, устанавливается личность погибшего.