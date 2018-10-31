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В Витебске в частном доме сгорели три человека

01.11.2018 11:45 — Разное | БелТА  
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1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в частном доме сгорели три человека, на месте трагедии работают следователи, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительной информации, утром 1 ноября загорелся один из частных домов в областном центре. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в доме были обнаружены тела трех человек.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Витебской области Владимира Шалухина. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают личности погибших", - сказала Оксана Лазько.

Специалисты изымают предметы и объекты, необходимые для комплексных экспертных исследований. По их результатам будут установлены причины смерти погибших, а также природа возгорания. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.

Проводится проверка.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в частном доме сгорели три человека, на месте трагедии работают следователи, сообщила БЕЛТА официальный...
 
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