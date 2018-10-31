В белорусских вузах введут новую систему подсчета баллов

Минимальный проходной порог в белорусских вузах повысится. Об этом заявили в Минобразования страны. Это связано с новой методикой обработки результатов централизованного тестирования, сообщает «МИР 24».

Новая система подсчета баллов должна давать более точную оценку знаний абитуриентов. Изменится математическая формула, по которой вычисляется итоговый балл. Это позволит сопоставить результаты теста и успеваемость в школе.

«Это подход, который именно позволяет определить знания. Уровень знаний объективно, а не в зависимости от сложности теста, еще от каких-то моментов. То есть это классический научный подход, используемый во всем мире», – сказал директор республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками.

По словам белорусского лидера, это требование современного мира.