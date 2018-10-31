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Внезапный поворот. Девушка, которая 8 лет провела в монастыре, стала звездой сайта для взрослых
Жительница Колумбии Юди Пинеда поразила местные СМИ кардинальной сменой деятельности и планов на жизнь: девушка восемь лет прожила в монастыре… А потом решила стать звездой сайта для взрослых, — пишет
В монастырь Юди попала рано: «Когда мне было 10 лет, к нам в школу пришли монахини и рассказали о том, как они живут. Я поняла, что это и мой путь». Став послушницей в 10 лет, Юди, по собственному признанию, была очень счастлива. Но в подростковом возрасте девушка влюбилась в своего преподавателя теологии и поняла, что монашество не для нее.
Решив для себя, что отказ от мужчин и служение Богу ей не подходят, Юди переехала в крупный город Медельин и устроилась на работу в компанию «Nestle», где ее и нашел Хуан Бустос. Мужчина набирал моделей на свой сайт для взрослых и сказал, что Юди идеально для этого подходит.
Девушка решила посоветоваться со священником, и он отговаривал ее от новой работы. Но Юди проигнорировала его слова, потому что считает свою новую деятельность «красивой и достойной» и уверена: ничего плохого в этом нет. Кроме того, как отмечает Юди, ей надо кормить двоих детей.
Юди призналась, что работает каждый день и получает 2500 долларов в месяц, но при этом до сих пор любит ходить в церковь:
«Поначалу я переживала, но теперь все в порядке. Мне нравится то, что я делаю, но, несмотря на это, я никогда не пропускаю пятничные молитвы и воскресную мессу».
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Жительница Колумбии Юди Пинеда поразила местные СМИ кардинальной сменой деятельности и планов на жизнь: девушка восемь лет прожила в монастыре… А потом решила...
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