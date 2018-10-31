ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Freedom House: Беларусь остается среди стран с несвободным интернетом

01.11.2018 12:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
В Беларуси существуют провластные тролли, преследуют и судят блогеров, блокируют сайты.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет (перевод - «Радыё Свабода») с оценкой уровня свободы интернета в мире (Freedom on the Net 2018). В этом рейтинге Беларусь продолжает входить в список стран «с несвободным интернетом».

Исследование, которое затронуло 65 государств, было проведено с июня 2017-го года по май 2018.

В общем, глобальный интернет в прошлом году стал еще менее свободным: эксперты отмечают последовательное сокращение интернет-свобод по всему миру уже восьмой год подряд. Более того, власти целого ряда стран вовсю занялись постройкой «цифрового авторитаризма» в сети, говорится в отчете. Во многих странах свобода доступа к интернету была снижена в связи с выборами и под предлогом борьбы с фейковыми новостями.

Freedom House: Беларусь остается среди стран с несвободным интернетом

В частности, доклад Freedom on the Net 2018 отмечает, что по крайней мере в 17 странах были приняты или предложены законы, ограничивающие интернет-СМИ во имя борьбы с «фейковыми-новостями» и онлайн-манипуляцией. В 13 странах отмечены факты преследования за распространение якобы ложной информации.

Доклад также отмечает, что в 32 из 65 исследованных стран были зарегистрированы факты манипуляции онлайн-дискуссиями и их содержанием со стороны проправительственных комментаторов или троллей. Эта практика, добавляет Freedom House, стало гораздо более распространенной и технически сложной в последние годы, часто переходя от открытых платформ, таких как Facebook и Twitter, в закрытые для обмена сообщениями аппликации, такие как WhatsApp.


Беларусь остается среди стран «с несвободным интернетом»

Согласно отчету, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, ситуация со свободой в интернете в Беларуси осталась неизменной: она занимает 48-е место из 65 по уровню свободы слова.

Согласно докладу Freedom House, в Беларуси, существуют «провластные тролли, которые организовывают искусственные онлайн-обсуждения», преследуют и судят онлайн-блогеров и других пользователей интернета за политические и социальные посты, часто блокируется политический, социальный и религиозный контент, а структуры, которые критикуют государство, подвергаются техническим атакам, новый закон о СМИ усилил контроль над интернетом и ограничил анонимность комментаторов.


Уровень свободы интернета в 2018 году снизился в 26 из 65 стран

По подсчетам Freedom House, уровень свободы интернета в прошлом году снизился в 26 из 65 государств-участников рейтинга. Самые жесткие ограничения на сетевую свободу ввели власти Египта, Шри-Ланки, Камбоджи, Кении, Нигерии, Филиппин и Венесуэлы.

Негативный рейтинг традиционно возглавляет Китай - страна, в которой действуют самые строгие ограничения в сфере интернета, он находится на последнем 65-ом месте. В топ-10 лидеров антирейтинга также вошли Иран, Сирия, Эфиопия, Куба, Вьетнам, Узбекистан, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет.

Топ-10 стран с самым свободным интернетом возглавила Эстония, за ней следуют Исландия, Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Южная Африка, Япония и Грузия.

Freedom House оценивает свободу в интернете по девяти параметрам, среди них - случаи блокировки социальных сетей, случаи блокировок политического, социального или религиозного контента, количество законов, которые увеличивают государственную цензуру, количество арестованных и осужденных интернет-блогеров, а также наличие «троллей», выражающих в сетевых дискуссиях провластную позицию.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси существуют провластные тролли, преследуют и судят блогеров, блокируют сайты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воплощенный абсурд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика