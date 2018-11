Freedom House: Беларусь остается среди стран с несвободным интернетом

Картинка носит иллюстративный характер

Беларусь остается среди стран «с несвободным интернетом»

Уровень свободы интернета в 2018 году снизился в 26 из 65 стран

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет (перевод -) с оценкой уровня свободы интернета в мире (Freedom on the Net 2018). В этом рейтинге Беларусь продолжает входить в список стран «с несвободным интернетом».Исследование, которое затронуло 65 государств, было проведено с июня 2017-го года по май 2018.В общем, глобальный интернет в прошлом году стал еще менее свободным: эксперты отмечают последовательное сокращение интернет-свобод по всему миру уже восьмой год подряд. Более того, власти целого ряда стран вовсю занялись постройкой «цифрового авторитаризма» в сети, говорится в отчете. Во многих странах свобода доступа к интернету была снижена в связи с выборами и под предлогом борьбы с фейковыми новостями В частности, доклад Freedom on the Net 2018 отмечает, что по крайней мере в 17 странах были приняты или предложены законы, ограничивающие интернет-СМИ во имя борьбы с «фейковыми-новостями» и онлайн-манипуляцией. В 13 странах отмечены факты преследования за распространение якобы ложной информации.Доклад также отмечает, что в 32 из 65 исследованных стран были зарегистрированы факты манипуляции онлайн-дискуссиями и их содержанием со стороны проправительственных комментаторов или троллей. Эта практика, добавляет Freedom House, стало гораздо более распространенной и технически сложной в последние годы, часто переходя от открытых платформ, таких как Facebook и Twitter, в закрытые для обмена сообщениями аппликации, такие как WhatsApp.Согласно отчету, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, ситуация со свободой в интернете в Беларуси осталась неизменной: она занимает 48-е место из 65 по уровню свободы слова.Согласно докладу Freedom House, в Беларуси, существуют «провластные тролли, которые организовывают искусственные онлайн-обсуждения», преследуют и судят онлайн-блогеров и других пользователей интернета за политические и социальные посты, часто блокируется политический, социальный и религиозный контент, а структуры, которые критикуют государство, подвергаются техническим атакам, новый закон о СМИ усилил контроль над интернетом и ограничил анонимность комментаторов.По подсчетам Freedom House, уровень свободы интернета в прошлом году снизился в 26 из 65 государств-участников рейтинга. Самые жесткие ограничения на сетевую свободу ввели власти Египта, Шри-Ланки, Камбоджи, Кении, Нигерии, Филиппин и Венесуэлы.Негативный рейтинг традиционно возглавляет Китай - страна, в которой действуют самые строгие ограничения в сфере интернета, он находится на последнем 65-ом месте. В топ-10 лидеров антирейтинга также вошли Иран, Сирия, Эфиопия, Куба, Вьетнам, Узбекистан, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет.Топ-10 стран с самым свободным интернетом возглавила Эстония, за ней следуют Исландия, Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Южная Африка, Япония и Грузия.Freedom House оценивает свободу в интернете по девяти параметрам, среди них - случаи блокировки социальных сетей, случаи блокировок политического, социального или религиозного контента, количество законов, которые увеличивают государственную цензуру, количество арестованных и осужденных интернет-блогеров, а также наличие «троллей», выражающих в сетевых дискуссиях провластную позицию.