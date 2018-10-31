

Фото из личного архива Татьяны Фесиковой





За эту наклейку на одежде Татьяну оштрафовали на 10 базовых величин. Все фото из личного архива Татьяны Фесиковой

Выступление Татьяны на митинге «Брестчане против свинца» на отметке 1:16









Активисты из Бреста записали песню «Жить» (музыка Игоря Матвиенко и народные слова). Клип сняли с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода. На Ютубе он собрал более 137 000 просмотров и более двух тысяч комментариев

Первое выступление Татьяны Фесиковой (начало на отметке 3:22:56) на общественном обсуждении в деревне Тельмы сорвало овации