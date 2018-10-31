Решивший питаться на 3,5 тысячи рублей депутат сбросил более 2 килограммов



Фото: КПРФ Саратовской области

Ранее на YouTube появилось видео спора министраи депутатав здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.— сказал собеседник агентства.добавил он.