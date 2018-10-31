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Геннадий Федынич: Реальная зарплата в регионах – 250 рублей

01.11.2018 11:45 — Разное | UDF  
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Геннадий Федынич. Фото: praca-by.info
Белстат посчитал, сколько работников в Беларуси уволили предприятия за первые 9 месяцев этого года. Как оказалось, 552 тысяч работников были уволены, а трудоустроили — почти на 38,3 тысячи меньше. Внушительная цифра. Получается, что в 2018 году без работы осталась целая Сморгонь, или, например, два Быхова, а то и четыре Браслава.

Кроме того, цифры Белстата имеют очень интересное арифемитическое свойство. Чтобы добраться до истины, часто их нужно умножать на десять. Разобраться в реальном положении дел в белорусской промышленности сайт Сharter97.org попросил лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича:

- Многие предприятия банкротятся и это, к сожалению, будет продолжаться. Именно по этой причине идет массовое сокращение работников. Наша экономика не в состоянии обеспечить людей работой.

Есть люди, которые уходят по собственному желанию, кто-то уезжает за границу. Будем честными, работы в Беларуси нет. Когда мы начинаем разбираться с вакансиями, то видим, что реальная зарплата в регионах - 250 рублей. Если где-то есть заработки в 400 рублей, то за подобными вакансиями выстраивается очередь.

Еще одной проблемой я считаю отсутствие мотивации высококвалифицированных работников. Посмотрите на нашу металообрабатывающую промышленность, на наши заводы. Молодежь просто не хочет там работать. Ведь это тяжелый труд за маленькие деньги. Поэтому увольнения и сокращения будут только продолжаться.

- Всем известно, что цифры Белстата не отображают реального положения дел, а кроме того, есть предприятия, где люди работают по несколько часов. Как бы вы оценили реальное положение дел с трудоустройством в стране?

- Cтатистика - вещь очень обманчивая. Есть предприятия, где работают по четыре часа, а есть те, кто работает по 12. Но в табелях, где расчитывается средняя занятость, поставят восьмерку. Нельзя смотреть на цифры Белстата и принимать их за чистую монету. Они не отображают реальное положение дел. Это необъективно. Кроме того, часть неудобной информации скрывается.

Вы затронули тему неполных рабочих дней. Я считаю, что если ситуации на заводах доходят до такого, то пусть людей отпускают домой и платят им деньги. Ведь есть примеры, когда работников заставляют брать отпуска со свой счет. Люди сидят без денег.

Законы экономики предельно простые: произвел, продал, получил деньги. Нужно быть конкурентноспособным на рынке, а наши предприятия, за редким исключением, ничем не могут похвастаться.

Да, есть «Беларуськалий», Новополоцкий и Мозырский НПЗ, но даже на этих предприятиях падает средняя зарплата. Хочу также напомнить правительству, что есть статистика, есть кандидатская диссертация, а есть правда. И правда по зарплатам в Беларуси гораздо жестче, чем та статистика, которую нам дают почитать.

- Правительство декларирует «новую индустриализацию», развитие промышленности, а больше всего увольнений именно в сфере промышленности. Как это можно прокомментировать?

- Действительно, есть большие проблемы в промышленности, но я бы привел еще пример ЖКХ, где также идут массовые сокращения. Парадокс в том, что количество начальников остается прежним, а рядовых работников увольняют. Получается, что один с сошкой, а семеро с ложкой. Если бы это еще были хорошие менеджеры, которы привлекают инвестиции, привозят деньги из-за границы. Но у нас нет конкуренции, в районах процветает непотизм, в верхушке работают все свои, никого не увольняют. Местные начальнички просто «бронзовеют».

Это большая проблема для нашей страны. А снежный ком будет расти до того момента, когда закончатся бюджетные деньги.

Вот откуда у нас образовалась дыра в ФСЗН? По той причине, что огромное число белорусов уехало за границу и не платит отчисления в страховой фонд. Все в экономике взаимосвязанно. Людей можно ввести в заблуждение, но ее не обманешь.

- Только за 2017 год 52 тысячи белорусов получили вид на жительство в странах ЕС. Десятки, если не сотни тысяч работают на основании рабочих виз. Когда речь идет о России, то называется цифра от 500 тысяч. Получается, что счет белорусских эмигрантов пошел на миллионы?

- Действительно, очень печальная статистика, но она имеет место быть. Уезжают не худшие, а лучшие. Профессионалы, которые умеют и любят работать. Еще большим ударом для нашей экономики является то, что многие белорусы не хотят возвращаться домой.

Недавно Лукашенко заявил, что белорусам за границей уготована судьба людей второго сорта. Я уже говорил о том, что некорректно делить людей по сортам. К какому сорту людей относятся те белорусы, которые зарабатывают по 250 рублей в регионах?

Люди бы не уезжали за границу, если бы им дали на родине хороший заработок. Но я считаю, что пока не будет экономических реформ, конкретной мотивации рабочих для того, чтобы они оставались на родине (может это будут не такие деньги, но соизмеримые c Польшей и Россией), то поток эмигрантов будет увеличиваться. Особенно среди молодежи, ведь она хочет все и сразу.

- Какие конкретные шаги вы бы предложили для выхода из ситуации, которую, без преувеличения, можно назвать катастрофической?

- Нашей стране нужна внятная система, чтобы человек не думал, что он будет завтра есть, чем будет кормить семью. К людям нужно идти на встречу, а не вспоминать о них, когда идет предвыборная кампания. Правительство, хватит брать, настало время собирать камни и отдавать. Наши люди не ленятся работать, безысходность заставляет их уезжать.

Можете сокращать работников, закрывать предприятия, но давайте проведем экономические реформы. Но нет же, власти боятся, что реформы пошатнут основы режима и начнутся волнения.

Вопрос остается открытым, но придет время и мы узнаем правду о реальном положении дел в экономике. Сегодня на предприятиях просто космические долги в банках, которые они просто не в состоянии вернуть. Поэтому нужно браться за реформы. Если это не сделать сегодня, то будет поздно.

 
 
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