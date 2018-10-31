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Рак печени можно будет выявить и уничтожить в зародыше

01.11.2018 11:42 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
«Мы знаем, что 90% всех случаев гепатоцеллюлярной карциномы начинаются с цирроза печени», - объясняет старший научный сотрудник доктор Сальваторе Папа из Университета Лидса и доктор Кончетта Бубичи из Университета Брунеля в Лондоне, Великобритания.

«Таким образом, выявляя, когда цирроз прогрессирует до рака, мы могли бы улучшить раннее выявление и лечение - хирургическим, химиотерапевтическим и лучевой терапией, а, возможно, также с новыми методами лечения, которые меняют переход».


Сальваторе Папа и его коллеги проанализировали нормальные, цирротические и злокачественные (HCC) образцы печени у пациентов, которые наблюдались в течение 10 лет после биопсии печени.

Они обнаружили, что гены, связанные с гликолизом, включая гексокиназу 2 (HK2), альдолазу A (ALDOA) ​​и пируваткиназу M2 (PKM2), высоко экспрессируются не только в HCC, но и при циррозе по сравнению с обычными образцами печени.

«Другими словами: переход к гликолизу происходит на предраковой стадии», - говорит Бубичи.

Еще более поразительно, что уровень экспрессии генов, связанных с гликолизом, показал положительную корреляцию с прогрессированием цирроза к HCC - и с плохим результатом у пациентов с HCC уже во время биопсии.

«Это говорит о том, что экспрессия гликолитических ферментов может быть использована в качестве нового биомаркера для прогнозирования риска позднего развития ГЦК у пациентов с циррозом», - утверждает Бубичи.

Результаты показывают многообещающие средства для улучшения выживаемости HCC посредством раннего выявления и лечения. По словам Папы, переход на профиль гликолитической экспрессии в цирротических клетках может даже стать мишенью для новых методов HCC.

 
 
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Результаты показывают многообещающие средства для улучшения выживаемости HCC.
 
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