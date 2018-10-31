Рак печени можно будет выявить и уничтожить в зародыше

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«Таким образом, выявляя, когда цирроз прогрессирует до рака, мы могли бы улучшить раннее выявление и лечение - хирургическим, химиотерапевтическим и лучевой терапией, а, возможно, также с новыми методами лечения, которые меняют переход».

Папа и его коллеги проанализировали нормальные, цирротические и злокачественные (HCC) образцы печени у пациентов, которые наблюдались в течение 10 лет после биопсии печени.Они обнаружили, что гены, связанные с гликолизом, включая гексокиназу 2 (HK2), альдолазу A (ALDOA) ​​и пируваткиназу M2 (PKM2), высоко экспрессируются не только в HCC, но и при циррозе по сравнению с обычными образцами печени.говорит Бубичи.Еще более поразительно, что уровень экспрессии генов, связанных с гликолизом, показал положительную корреляцию с прогрессированием цирроза к HCC - и с плохим результатом у пациентов с HCC уже во время биопсии.- утверждает Бубичи.Результаты показывают многообещающие средства для улучшения выживаемости HCC посредством раннего выявления и лечения. По словам Папы, переход на профиль гликолитической экспрессии в цирротических клетках может даже стать мишенью для новых методов HCC.