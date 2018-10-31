Офицеры МВД в Уфе изнасиловали 23-летнюю коллегу: что известно на данный момент

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Жертва сексуального насилия также работает в полиции, также, по которым данным, она является дочерью одного из влиятельных офицеров Росгвардии, генерала ОМОН.Известно, что жертва сексуального насилия окончила УЮИ и начала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД по Башкирии летом 2018 года.Как сообщают СМИ, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября в здании одного из подразделений МВД в Уфе. Сотрудники полиции остались в рабочем кабинете на застолье, однако вечеринка с алкоголем закончилась сексуальным насилием.Сейчас специалисты ведут следственные действия с 23-летней жертвой трех мужчин. Как сообщается, в насилии над молодым дознавателем полиции участвовали 51-летний начальник отдела полиции Уфимского района, 50-летний начальник отдела полиции Кармаскалинского районаи 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района. Имена подозреваемых назвал портал. Сообщается, что последний подозреваемый сотрудничает со следствием. Он является примерным семьянином и сторонником здорового образа жизни.В отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.Отмечается, что офицеры измывались над своей коллегой всю ночь.В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Подозреваемые задержаны, им избирается мера пресечения.Официальный представитель МВДзаявила, что в рамках расследования в Уфу направлена группа сотрудников МВД России. После установления обстоятельств ЧП виновных сотрудников органов внутренних дел могут уволить.