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Офицеры МВД в Уфе изнасиловали 23-летнюю коллегу: что известно на данный момент

01.11.2018 11:38 — Разное | UDF  
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Фото: kommersant.ru
В столице Башкирии три высокопоставленных сотрудника местной полиции обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги.

Жертва сексуального насилия также работает в полиции, также, по которым данным, она является дочерью одного из влиятельных офицеров Росгвардии, генерала ОМОН.

Известно, что жертва сексуального насилия окончила УЮИ и начала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД по Башкирии летом 2018 года.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября в здании одного из подразделений МВД в Уфе. Сотрудники полиции остались в рабочем кабинете на застолье, однако вечеринка с алкоголем закончилась сексуальным насилием.

Сейчас специалисты ведут следственные действия с 23-летней жертвой трех мужчин. Как сообщается, в насилии над молодым дознавателем полиции участвовали 51-летний начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, 50-летний начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Имена подозреваемых назвал портал "Ъ-Уфа". Сообщается, что последний подозреваемый сотрудничает со следствием. Он является примерным семьянином и сторонником здорового образа жизни.

В отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что офицеры измывались над своей коллегой всю ночь.

В настоящий момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Подозреваемые задержаны, им избирается мера пресечения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в рамках расследования в Уфу направлена группа сотрудников МВД России. После установления обстоятельств ЧП виновных сотрудников органов внутренних дел могут уволить.

 
 
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В столице Башкирии три сотрудника местной полиции обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги.
 
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