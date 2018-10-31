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Задержан совладелец двух минских баров. У него нашли наркотики

01.11.2018 11:58 — Разное | KYKY  
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32-летний Влад Бриштель, совладелец бара «Штирлиц» и рестобара «Тише мыши» задержан по подозрению в распространении наркотиков, пишет TUT.by. Его обвиняют в хранении мефедрона − особо опасного психотропа.

Знакомые Влада говорят, что он мог заняться таким «бизнесом» из-за низких доходов от баров. «Говорят, он сам показал более 20 сделанных им закладок. Наверное, деньги были нужны − ребенок от первого брака у него болен, а тут Влад собрался своей девушке предложение сделать…», − рассказал его знакомый.

В Следственном комитете информацию пока что не прокомментировали. Отметим, что Влад Бриштель уже был судим. Он рассказывал в интервью Citydog.by, что больше десяти лет назад получил минимальный срок за хулиганство с применением оружия (статья 339).

Мефедрон относится к амфетаминам, его продажи начинались в США около восьми лет назад как «соли для ванн».

Фото: instagram.com/vladeverest

 
 
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32-летний Влад Бриштель, совладелец бара «Штирлиц» и рестобара «Тише мыши» задержан по подозрению в распространении наркотиков, пишет TUT.by. Его обвиняют в хранении...
 
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