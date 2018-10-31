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Задержан совладелец двух минских баров. У него нашли наркотики
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32-летний Влад Бриштель, совладелец бара «Штирлиц» и рестобара «Тише мыши» задержан по подозрению в распространении наркотиков,
Знакомые Влада говорят, что он мог заняться таким «бизнесом» из-за низких доходов от баров. «Говорят, он сам показал более 20 сделанных им закладок. Наверное, деньги были нужны − ребенок от первого брака у него болен, а тут Влад собрался своей девушке предложение сделать…», − рассказал его знакомый.
В Следственном комитете информацию пока что не прокомментировали. Отметим, что Влад Бриштель уже был судим. Он рассказывал в
Мефедрон относится к амфетаминам, его продажи начинались в США около восьми лет назад как «соли для ванн».
Фото: instagram.com/vladeverest
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32-летний Влад Бриштель, совладелец бара «Штирлиц» и рестобара «Тише мыши» задержан по подозрению в распространении наркотиков, пишет TUT.by. Его обвиняют в хранении...
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