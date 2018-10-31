Безработным дадут меньше денег на создание бизнеса

25 января президент подписал декрет №1 «О содействии занятости населения» − это переписанный «антитунядский декрет». А правительство недавно пересмотрело госпрограмму содействия занятости до 2020 года. Журналист Виктор Малишевский проанализировал, что изменилось, и опубликовал результаты на сайте antijournalist.by. Оказалось, денег на борьбу с тунеядцами выделили значительно меньше, чем планировали изначально.

Назначением декрета раньше: «В целях предупреждения социального иждивенчества». Теперь это звучит так: «В целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве». Виктор обращает внимание, что в декрета прямо указано «проводить мониторинг» тунеядцев, но средств на это в 2018 году стало в два раза меньше − 10 тысяч вместо 20.

Виктор Малишевский также обращает внимание, что с момента выхода переписанного декрета (то есть за десять месяцев), количество занятых в экономике беларусов уменьшилось на 12,7 тысяч человек. А уволенных за это время − на 41,8 тысяч больше, чем принятых на работу. А в органах госуправления, наоборот, работников стало больше.

Дальше он сравниваем цитаты из декрета о содействии занятости с планами правительства.

Декрет: «…содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места».

Правительство: На переезд безработных, переселяющихся в другую местность, дадут на 45,8 тысяч рублей меньше запланированного.

Декрет: «…индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда».

Правительство: Почти миллион рублей забрали у «организации обучения граждан, включая работников, подлежащих высвобождению, высвобожденных другими нанимателями или впервые ищущих работу».

При этом увеличили компенсации затрат нанимателей, которые создают и сохраняют рабочие места для людей с инвалидностью. В Гродненской области прибавка стала в три раза больше, а в Минске − в два раза меньше. Также больше дадут на «мероприятия по адаптации людей с инвалидностью к трудовой деятельности».

Декрет: «…организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах».

Правительство: Финансирование оплачиваемых общественных работ выросло на 15% или почти на 700 тысяч рублей.

Декрет: «…оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют финансовую поддержку для организации бизнеса».

Правительство: Денег на помощь безработным в создании бизнеса стало на 8% меньше (почти полмиллиона рублей).