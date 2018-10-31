Банк ВТБ (Беларусь) снизил процентную ставку по кредиту "Новенький" и предлагает своим новым кредитополучателям оформить кредит на специальных условиях. Первые 90 календарных дней процентная ставка составит 9% годовых.

Кредит предоставляется на сумму до Br15 тыс. на срок до 5 лет. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов. В банке ВТБ (Беларусь) сумму до Br5 тыс. можно оформить без справки о доходах, достаточно предъявить только паспорт.

Подать заявку на кредит, а также получить более подробную информацию по кредиту "Новенький" можно во всех отделениях банка, по телефону +375 (17, 33, 29) 309-15-15 или на сайте .

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