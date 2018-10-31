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Банк ВТБ (Беларусь) снизил процентную ставку по кредиту "Новенький"

01.11.2018 11:50 — Разное | Интерфакс  
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Банк ВТБ (Беларусь) снизил процентную ставку по кредиту "Новенький" и предлагает своим новым кредитополучателям оформить кредит на специальных условиях. Первые 90 календарных дней процентная ставка составит 9% годовых. 

Кредит предоставляется на сумму до Br15 тыс. на срок до 5 лет. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов. В банке ВТБ (Беларусь) сумму до Br5 тыс. можно оформить без справки о доходах, достаточно предъявить только паспорт. 

Подать заявку на кредит, а также получить более подробную информацию по кредиту "Новенький" можно во всех отделениях  банка, по телефону +375 (17, 33, 29) 309-15-15 или на сайте

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) УНП 101165625 

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) снизил процентную ставку по кредиту "Новенький" и предлагает своим новым кредитополучателям оформить кредит на специальных условиях. Первые 90...
 
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