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Минск и Кишинев должны увеличить товарооборот до $500 млн в год – Лукашенко

01.11.2018 11:49 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Кишинев должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в четверг.

"С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, ну и добавлять к тем традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют", - сказал А.Лукашенко.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Президент отметил, что при развитии экономического взаимодействия между странами эффективнее определять несколько конкретных направлений или проектов и постепенно реализовывать их.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Кишинев должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на...
 
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