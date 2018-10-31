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Минск и Кишинев должны увеличить товарооборот до $500 млн в год – Лукашенко
Минск и Кишинев должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в четверг.
"С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, ну и добавлять к тем традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют", - сказал А.Лукашенко.
Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Президент отметил, что при развитии экономического взаимодействия между странами эффективнее определять несколько конкретных направлений или проектов и постепенно реализовывать их.
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Минск и Кишинев должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на...
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