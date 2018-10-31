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Сидеть оказалось вреднее, чем курить
Сидячий образ жизни и плохая физическая форма сокращают жизнь сильнее, чем высокое давление, диабет и курение, пишет
Ученые из Кливлендской клиники (США) проанализировали данные 122 тысяч пациентов клиники, которые проходили тестирование на тренажере «беговая дорожка» с января 1991 по декабрь 2014 года. Исследователи оценили уровень кардиореспираторной выносливости (то есть способности сердечно-сосудистой и дыхательной систем выдерживать длительную физическую нагрузку), и уровень аэробной выносливости (способности организма в целом выдерживать постоянную ритмичную длительную нагрузку) пациентов.
Так, все участники исследования согласно результатам, показанным ими на «беговой дорожке», были разделены на пять подгрупп — элитную (туда вошли люди с самым высоким для их пола и возраста уровнем кардиореспираторной и аэробной выносливости, практически как у профессиональных спортсменов), высокую, выше среднего, ниже среднего и низкую. Анализ продемонстрировал, что у участников из элитной подгруппы, особенно у тех, чей возраст перевалил за 70 лет, почти на 30% больше шансов на долгую жизнь, чем у их ровесников из «высокой» подгруппы, то есть тоже находившихся в отличной спортивной форме. Примерно такое же преимущество в продолжительности жизни по сравнению с «высокой» подгруппой имели и те участники из элитной подгруппы, у которых было повышено давление.
При этом низкий уровень кардиореспираторной выносливости, по оценкам исследователей, повышает риск ранней смерти так же или даже больше, чем гипертония, диабет и курение. Сравнивая участников из «низкой» и элитной подгрупп, ученые пришли к выводу, что у первых из них статистический риск не дожить до старости на 500% выше, чем у вторых, и в три раза выше, чем у тех, кто курит.
— У пользы от физической активности нет потолка и возрастных ограничений, сидячий образ жизни нужно рассматривать как болезнь, и прописывать в качестве лекарства тренировки, —
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Сидячий образ жизни и плохая физическая форма сокращают жизнь сильнее, чем высокое давление, диабет и курение, пишет "Здоровье Mail.ru".
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