Сидеть оказалось вреднее, чем курить

Сидячий образ жизни и плохая физическая форма сокращают жизнь сильнее, чем высокое давление, диабет и курение, пишет «Здоровье Mail.ru» со ссылкой на JAMA Network Open .



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Ученые из Кливлендской клиники (США) проанализировали данные 122 тысяч пациентов клиники, которые проходили тестирование на тренажере «беговая дорожка» с января 1991 по декабрь 2014 года. Исследователи оценили уровень кардиореспираторной выносливости (то есть способности сердечно-сосудистой и дыхательной систем выдерживать длительную физическую нагрузку), и уровень аэробной выносливости (способности организма в целом выдерживать постоянную ритмичную длительную нагрузку) пациентов.



Оказалось, что чем выше уровень физической подготовки, тем больше шансов прожить долгую здоровую жизнь, причем предела уровню тренированности, после которого наступают негативные последствия для здоровья, фактически не существует. Этот вывод не подтверждает данные предыдущих исследований, которые говорили о том, что экстремальные тренировки могут вредить сердечно-сосудистой системе.



Фото: vk.com/federation_workout

Так, все участники исследования согласно результатам, показанным ими на «беговой дорожке», были разделены на пять подгрупп — элитную (туда вошли люди с самым высоким для их пола и возраста уровнем кардиореспираторной и аэробной выносливости, практически как у профессиональных спортсменов), высокую, выше среднего, ниже среднего и низкую. Анализ продемонстрировал, что у участников из элитной подгруппы, особенно у тех, чей возраст перевалил за 70 лет, почти на 30% больше шансов на долгую жизнь, чем у их ровесников из «высокой» подгруппы, то есть тоже находившихся в отличной спортивной форме. Примерно такое же преимущество в продолжительности жизни по сравнению с «высокой» подгруппой имели и те участники из элитной подгруппы, у которых было повышено давление.

При этом низкий уровень кардиореспираторной выносливости, по оценкам исследователей, повышает риск ранней смерти так же или даже больше, чем гипертония, диабет и курение. Сравнивая участников из «низкой» и элитной подгрупп, ученые пришли к выводу, что у первых из них статистический риск не дожить до старости на 500% выше, чем у вторых, и в три раза выше, чем у тех, кто курит.

— У пользы от физической активности нет потолка и возрастных ограничений, сидячий образ жизни нужно рассматривать как болезнь, и прописывать в качестве лекарства тренировки, — заявил CNN ведущий автор исследования, кардиолог Ваэл Джабер.



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