Проект «Папа, мама, я — футбольная семья» в категории «участие» взял одну из главных наград года в церемонии UEFA GROW 2018, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

В ходе гала-вечера Союза европейских футбольных ассоциаций, проходившего в рижском отеле «Рэдиссон Блю», жюри назвало лауреатов в номинациях программы UEFA GROW, которая была запущена в 2015 году и нацелена на оказание содействия Европейским футбольным ассоциациям в развитии игры номер один в таких областях, как массовый футбол, маркетинг и коммуникации.

Приз в одной из наиболее динамично развивающихся областей — сфере массового футбола — был отдан АБФФ. Членов жюри впечатлила инициатива по проведению республиканских семейных фестивалей, воплощенная в проект «Папа, мама, я — футбольная семья». Тепло встретив утреннюю презентацию инициативы, члены жюри впоследствии единогласно решили отдать награду Беларуси, поставив ее на высшую ступень в списке из 27 соискателей.

— Счастливы, что наша инициатива была отмечена УЕФА. Массовый футбол — основа основ, на которой строится вся пирамида лучшей игры с мячом. Последние годы целенаправленно уделяем повышенное внимание работе с людьми, не вовлеченными в игру номер один профессионально. И сегодня счастливы не столько награде, сколько обилию тех пап, мам и их деток, которые благодаря проекту приобщились к футболу и влюбились в него, — отметил после награждения директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский.



Фото: abff.by

— Хочу сказать отдельное спасибо коллегам федерации футбола, волонтерам и энтузиастам по всей республике, что поддерживали проект с момента основания и на протяжении трех лет его развития, а также непосредственно участников фестивалей. Это наша общая победа — без вас этой награды просто не было бы, — прокомментировал успех Беларуси в категории «участие» начальник отдела массового футбола Виталий Крупица.