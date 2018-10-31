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В Кобринском районе мотоциклист наехал на лежащего на дороге мужчину. Оба в больнице
Два человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 31 октября в Кобринском районе. Об этом
По предварительной информации, 47-летний житель деревни Киселевцы ехал на мотоцикле Racer RC200 по трассе Р127 Кобрин — Дивин. На 4-м километре дороги он совершил наезд на лежащего на проезжей части 61-летнего мужчину.
В результате ДТП мотоциклист и пешеход получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Известно, что последний не был обозначен световозвращающими элементами.
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Авария произошла вечером 31 октября на 4-м километре трассы Кобрин - Дивин.
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