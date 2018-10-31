Участие вороновских хлебопеков в республиканском смотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката-2018» отмечено шестью наградами золотой и серебряной пробы





Из года в год работники участка по производству хлебобулочных изделий Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества удивляют жюри престижного конкурса умением сохранить лучшие традиции пекарского дела и, конечно, вкусовыми преимуществами своей продукции. При этом растут в своем мастерстве: в минувшем году четыре вида изделий отмечены золотой и серебряной медалями, в нынешнем — все шесть представленных «номинанта» завоевали призовые места. Безусловно, это гордость для всего нашего района.







В четырех из тринадцати номинаций приняла участие вороновская команда хлебопеков во главе с начальником отдела промышленности Ириной Поляковой.

— Наши специалисты постоянно работают над усовершенствованием технологии производства, повышением качества продукции и расширением ассортимента. И результаты налицо, — говорит она. — Старания техника-технолога Натальи Рынкевич, пекаря-мастера Антонины Тимошевской, пекаря Валентины Левандовской и тестовода Александра Пильника окупились «золотом» за хлеб формовой «Пышный», батон «Виленский», сдобу «Лидскую», сухари «Чайная беседа» и «серебром» — за подовой хлеб «Белый яичный» и булочку «Пущанку». Они и сегодня трудятся, чтобы земляки могли покупать полезную и вкусную продукцию Вороновского филиала, которая в очередной раз получила признание профессионалов.







Помимо конкурсной программы, во время пребывания в столице специалисты отрасли обменялись опытом. Обсудить актуальные вопросы развития хлебобулочной производства они смогли в рамках международного симпозиума хлебопеков, в котором приняли участие ученые и специалисты из 10 стран.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.