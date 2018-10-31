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Абитуриенту об Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь

01.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Абитуриенту об Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь

Сейчас перед многими выпускниками стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, жизнеопределяющий. Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, какой университет самый лучший. Выбор им чаще всего приходится делать на основании  слухов,  рассказов  друзей  или  родственников. Мы готовы вам помочь и рассказать о ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА:

 

  • «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» с присвоением квалификации «Инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (очная (дневная) форма получения образования (конкурс проводится среди юношей);
  • «ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» с присвоением квалификации «Инженер по пожарной и промышленной безопасности» (очная (дневная) форма получения образования (раздельный конкурс проводится между юношами и девушками).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: по белорусскому или русскому языку (на выбор), а также по двум предметам: математике и физике.

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

очная (дневная) форма – 4 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ:

  • материальное и техническое оснащение университета является одним из лучших в республике;
  • обеспечение местами для проживания, организация питания, предоставление обмундирования;
  • выплата денежного довольствия (для обучающихся за счет средств бюджета);
  • обучение практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «В»;
  • получаемые специальности популярны и востребованы на рынке труда;
  • государственное страхование и медицинское обслуживание;
  • бесплатный проезд к месту проведения отпуска по территории республики 1 раз в год (для обучающихся за счет средств бюджета).

В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося, возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, занятия спортом (в университете действует 11 спортивных секций), участие в творческих коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы).

ВЫПУСКНИКАМ, ОБУЧАВШИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПРИСВАИВАЕТСЯ ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ», ГАРАНТИРОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА.

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

  1. Обратиться до 1 мая 2019 года с заявлением в Вороновский районный отдел по чрезвычайным ситуациям (рекомендуем не ждать 30 апреля!!!).
  2. Пройти профессиональный отбор (два этапа):

2.1. предварительный профессиональный отбор кандидатов, который проводится до 19 мая 2019 года и включает в себя: — направление кандидатов на медицинское освидетельствование  военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел; — изучение моральных и деловых качеств кандидатов; — проведение специальных проверок кандидатов.

2.2. окончательный профессиональный отбор кандидатов, включающий определение уровня физической подготовленности кандидатов, проводится с 20 по 31 мая 2019 года.

Перечень упражнений для определения уровня физической подготовленности, условия и нормативы их выполнения представлены на сайте университета http://ucp.by в разделе «Приемная комиссия».

  1. Зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании (далее – ЦТ).
  2. Принять участие в ЦТ по учебным предметам: русский (или белорусский) язык, математика и физика.
  3. Предоставить в приемную комиссию университета (г. Минск) оригиналы документа об образовании и приложения к нему, сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь, и документы, подтверждающие право абитуриента на особый порядок зачисления для получения высшего образования. Документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется абитуриентом ЛИЧНО.
  4. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными цифрами приема.
  5. Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу на очную (дневную) форму получения образования в университет за счет средств бюджета, могут принять участие в конкурсе на очную (дневную) форму получения образования на условиях оплаты.

Более подробную и исчерпывающую информацию о поступлении в учреждения образования МЧС можно получить в Вороновском районном отделе по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54.

Контактный телефон 8-01594 2-08-46.

Добро пожаловать в Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь!

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас перед многими выпускниками стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, жизнеопределяющий....
 
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