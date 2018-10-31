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Абитуриенту об Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь
01.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Сейчас перед многими выпускниками стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, жизнеопределяющий. Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, какой университет самый лучший. Выбор им чаще всего приходится делать на основании слухов, рассказов друзей или родственников. Мы готовы вам помочь и рассказать о ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: по белорусскому или русскому языку (на выбор), а также по двум предметам: математике и физике.
СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
очная (дневная) форма – 4 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ:
В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося, возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, занятия спортом (в университете действует 11 спортивных секций), участие в творческих коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы).
ВЫПУСКНИКАМ, ОБУЧАВШИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПРИСВАИВАЕТСЯ ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ», ГАРАНТИРОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
2.1. предварительный профессиональный отбор кандидатов, который проводится до 19 мая 2019 года и включает в себя: — направление кандидатов на медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел; — изучение моральных и деловых качеств кандидатов; — проведение специальных проверок кандидатов.
2.2. окончательный профессиональный отбор кандидатов, включающий определение уровня физической подготовленности кандидатов, проводится с 20 по 31 мая 2019 года.
Перечень упражнений для определения уровня физической подготовленности, условия и нормативы их выполнения представлены на сайте университета http://ucp.by в разделе «Приемная комиссия».
Более подробную и исчерпывающую информацию о поступлении в учреждения образования МЧС можно получить в Вороновском районном отделе по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 54.
Контактный телефон 8-01594 2-08-46.
Добро пожаловать в Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь!
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Сейчас перед многими выпускниками стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, жизнеопределяющий....
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