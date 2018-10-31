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Россия ввела санкции против бизнесменов и чиновников из Украины

01.11.2018 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Россия ввела санкции против бизнесменов и чиновников из Украины

фото: abbv.ru

Санкции, постановление о которых подписал Дмитрий Медведев, коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц.

В списке упомянуты старший сын президента Украины Алексей Порошенко, лидер партии «Батикьвщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, пишет РБК.

Санкции коснутся также судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, украинских бизнесменов, чиновников администрации президента страны, а также юридических лиц, которые контролируются крупнейшими украинскими бизнесменами.

В список попали высокопоставленные силовики, политики и чиновники, среди них — посол Украины в США Валерий Чалый, министр обороны Степан Полторак и его заместитель Анатолий Петренко, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.

Российские санкции презентованы как ответные. В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлило действие ранее введенных ограничительных мер.

 
 
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Санкции, постановление о которых подписал Дмитрий Медведев, коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц.
 
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