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Россия ввела санкции против бизнесменов и чиновников из Украины
01.11.2018 12:10 — Разное | Ежедневник
фото: abbv.ru
Санкции, постановление о которых подписал Дмитрий Медведев, коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц.
В списке упомянуты старший сын президента Украины Алексей Порошенко, лидер партии «Батикьвщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, пишет
Санкции коснутся также судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады 8-го созыва, украинских бизнесменов, чиновников администрации президента страны, а также юридических лиц, которые контролируются крупнейшими украинскими бизнесменами.
В список попали высокопоставленные силовики, политики и чиновники, среди них — посол Украины в США Валерий Чалый, министр обороны Степан Полторак и его заместитель Анатолий Петренко, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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Санкции, постановление о которых подписал Дмитрий Медведев, коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц.
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