6 уголовных дел возбуждено в Горецком районе за преступления в АПК

За 9 месяцев 2018 года в районе зарегистрировано 6 преступлений, совершенных в сельскохозяйственной сфере (за 9 месяцев 2017 года – 5). Из них 1 кража, 4 факта присвоения имущества и 1 служебный подлог. Предметами преступных посягательств по преступлениям корыстной направленности являлись аккумуляторные батареи, комбикорм, горюче-смазочные материалы (3). Ущерб от действий виновных лиц составил более 1 700 рублей.





В течение этого года правоохранительными органами Горецкого района проделана определенная работа по предупреждению преступлений в сельскохозяйственных организациях. В процессе данной профилактической деятельности изучались условия хранения товарно-материальных ценностей на проверяемых объектах, выявлялись причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и правонарушений в сфере агропромышленного комплекса.

По выявленным фактам нарушений информировались руководители предприятий для рассмотрения и принятия мер реагирования, при необходимости, контролирующие органы, Так, за 9 месяцев 2018 года сотрудниками Горецкого РОВД и Горецкого ОДО проведено более 500 рейдовых мероприятий. За указанный период не выявлено фактов отсутствия сторожевой охраны или нахождения сторожей в пьяном виде, что являлось нередким в прошлые годы.

Вместе с тем, выявлено 23 мелких хищения. Работники похищали, как правило, комбикорм, зерно, молоко. Также установлено 10 фактов нахождения других работников на рабочих местах в нетрезвом состоянии (доярки, животноводы). К виновным лицам применены меры в соответствии с законодательством.

Все преступления совершены непосредственно работниками предприятий, где имели место хищения: ОАО «Маслаки» (2), РУП «Учхоз БГСХА», КСУП «Овсянка» (2), ОАО «Горецкое».

Например, 15 августа 2018 года слесарь Б. из ОАО «Маслаки» путем свободного доступа тайно похитил 2 аккумулятора, установленные в комбайне «Палессе», стоявшем на территории машинного двора указанного общества в д. Маслаки Горецкого района. 30 октября 2018 года судом Горецкого района в отношении него постановлен обвинительный приговор с назначением по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража») наказания в виде штрафа в размере 35 базовых величин.

Приговором суда Горецкого района от 14 января 2018 года к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафом в размере 35 базовых величин осуждена Б., которая, работая в должности заведующей МТК в д.Сахаровка в КСУП «Племзавод Ленино», в марте 2018 года совершила хищение комбикорма, принадлежащего указанному предприятию, причинив ущерб на сумму более 400 рублей.

В текущем году прокуратурой Горецкого района в суд района для рассмотрения направлены 3 уголовных дела в отношении работников: Ж. из КСУП «Овсянка», Ш. из РУП «Учхоз БГСХА» и П. из ОАО «Маслаки» по фактам хищения ими дизельного топлива.

Результаты прокурорского надзора показали, что совершению преступлений в сфере агропромышленного комплекса способствуют ненадлежащий учет товарно-материальных ценностей и непринятие руководителями юридических лиц всех возможных и необходимых мер по обеспечению их сохранности.

Александр ИСАКОВ, и.о. прокурора Горецкого района, младший советник юстиции