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Жизнь взаймы. Долги белорусов перед банками приближаются к рекордным 11 млрд рублей
Белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. За сентябрь задолженность физлиц по кредитам увеличилась до 10,885,9 миллиона рублей. Об этом
Впервые отметку в 10 миллиардов рублей превысили в начале июля этого года.
За сентябрь долги белорусов по банковским кредитам выросли на 256,4 миллиона рублей (для сравнения: за август — на 256,1 миллиона рублей,
Задолженность по потребительским кредитам за сентябрь выросла до 4 019,7 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3 883,1 миллиона рублей.
В Нацбанке ранее
Напомним, в Беларуси с 29 октября
С 1 мая кредиты в Беларуси выдают
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Белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. За сентябрь задолженность физлиц по кредитам увеличилась до 10,885,9 миллиона рублей.
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