Жизнь взаймы. Долги белорусов перед банками приближаются к рекордным 11 млрд рублей

Белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. За сентябрь задолженность физлиц по кредитам увеличилась до 10,885,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 8 миллиардов 269 миллионов рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Впервые отметку в 10 миллиардов рублей превысили в начале июля этого года.

За сентябрь долги белорусов по банковским кредитам выросли на 256,4 миллиона рублей (для сравнения: за август — на 256,1 миллиона рублей, за июль — на 210,9 миллиона рублей, за июнь — на 171,6 миллиона рублей, а за май — на 241,1 миллиона рублей).

Задолженность по потребительским кредитам за сентябрь выросла до 4 019,7 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3 883,1 миллиона рублей.

В Нацбанке ранее прогнозировали , что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Напомним, в Беларуси с 29 октября внесли изменения в Банковский кодекс. Так, белорусские банки теперь не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.

С 1 мая кредиты в Беларуси выдают по новым правилам : банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.