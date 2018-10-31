Необычная экскурсия для «трудных» подростков Кировского района в СИЗО г.Бобруйска





По состоянию на 1 октября 2018 года в инспекции по делам несовершеннолетних Кировского РОВД состоит 35 подучетных подростка. Исходя из особенностей их личности и окружения, характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания, с ребятами проводится индивидуальная профилактическая работа.

Как рассказал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кировского райисполкома Михаил Каранкевич, одним из этапов этой работы стала организация поездки подучетных учащихся Жиличского сельхозколледжа и филиала «Кировский профессиональный лицей» в следственный изолятор №5 г.Бобруйска. Необычная экскурсия для 15 ребят была проведена в целях профилактики правонарушений и преступлений.

Подростки познакомились с работой СИЗО, узнали, в каких условиях находятся люди, совершившие противоправные поступки.

То, что в тот день увидели учащиеся, по их отзывам, произвело сильное впечатление и заставило задуматься над своим поведением. Возможно, некоторые пришли к мысли, что пришла пора становиться на путь исправления, ведь никого не обрадовала перспектива в будущем оказаться в подобном месте.