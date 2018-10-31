ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычная экскурсия для «трудных» подростков Кировского района в СИЗО г.Бобруйска

01.11.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Необычная экскурсия для «трудных» подростков Кировского района в СИЗО г.Бобруйска

По состоянию на 1 октября 2018 года в инспекции по делам несовершеннолетних Кировского РОВД состоит 35 подучетных подростка. Исходя из особенностей их личности и окружения, характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания, с ребятами  проводится индивидуальная профилактическая работа.

Как рассказал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кировского райисполкома Михаил Каранкевич, одним из этапов этой работы стала организация поездки подучетных учащихся Жиличского сельхозколледжа и филиала «Кировский профессиональный лицей» в следственный изолятор №5 г.Бобруйска. Необычная экскурсия для 15 ребят была проведена в целях профилактики правонарушений и преступлений.

Подростки познакомились с работой СИЗО, узнали, в каких условиях находятся люди, совершившие противоправные поступки.

То, что в тот день увидели учащиеся, по их отзывам, произвело сильное впечатление и заставило задуматься над своим поведением. Возможно, некоторые пришли к мысли, что пришла пора становиться на путь исправления, ведь никого не обрадовала перспектива в будущем оказаться в подобном месте.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 октября 2018 года в инспекции по делам несовершеннолетних Кировского РОВД состоит 35 подучетных подростка. Исходя из особенностей их...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дрибине прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Фото.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика