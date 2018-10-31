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Птицей 2019 года в Беларуси объявлен большой подорлик

01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Птицей 2019 года в Беларуси объявлен большой подорлик

Птицей 2019 года в Беларуси объявлен большой подорлик, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Весь следующий год в Беларуси будут проходить мероприятия, посвященные этой птице. К ним могут присоединиться взрослые и дети. "Большой подорлик - в числе редких хищных птиц Европы, ей угрожает исчезновение. Одна из самых больших ее популяций в мире гнездится в Беларуси. 120-150 пар этих птиц живет в наших лесах - это больше, чем во всем Евросоюзе", - отметили в АПБ.

Эти птицы любят глухие места на болотах и возле болот. "Большому подорлику угрожает множество факторов. Среди них исчезновение низинных болот - главных мест проживания этой птицы, появление поблизости человека в период гнездования. Если в это время кто-то будет ходить над гнездом, большой подорлик его покинет", - пояснили в общественной организации.

Чтобы сохранить популяцию большого подорлика в Беларуси, АПБ уже несколько лет проводит акцию "Спаси орленка". Организуются экспедиции для поиска гнезд, чтобы затем отдать эти места под охрану.

Большие подорлики уже улетели на юг. Специалисты АПБ пометили передатчиками несколько птиц. За их миграцией можно следить по карте на сайте АПБ: ptushki.org/eagle.

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000-го. Птицей 2018 года в Беларуси является черноголовый щегол.

Фото АПБ.


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Птицей 2019 года в Беларуси объявлен большой подорлик, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ). Весь следующий год в...
 
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