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В Португалии запретили показывать в цирках диких животных
01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Владельцам цирков дали время до 2024 года. В течение этого срока они должны внести своих диких животных в специальный реестр, а потом поселить в приютах, имитирующих дикую природу.
Тем, кто выполнит все требования до завершения этого времени, обещают поощрение.
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Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP. ...
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