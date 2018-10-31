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В Португалии запретили показывать в цирках диких животных

01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Португалии запретили показывать в цирках диких животных

Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Владельцам цирков дали время до 2024 года. В течение этого срока они должны внести своих диких животных в специальный реестр, а потом поселить в приютах, имитирующих дикую природу.

Тем, кто выполнит все требования до завершения этого времени, обещают поощрение.


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Парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Об этом сообщает информационное агентство AFP. ...
 
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