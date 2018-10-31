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По всем вопросам ЖКХ звоните на номер 115
01.11.2018 — Разное | Слуцк Город
С начала октября в Слуцке
На единый номер «115» жители могут обращаться по всем вопросам: жилфонд, аварийные ситуации, благоустройство и другие.
При этом, как стало известно SG, другие номера телефонов диспетчерских ЖКХ будут постепенно отключаться.
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С начала октября в Слуцке начала работать единая диспетчерская служба «115». На единый номер «115» жители могут обращаться по всем вопросам: жилфонд, аварийные...
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