По всем вопросам ЖКХ звоните на номер 115

С начала октября в Слуцке начала работать единая диспетчерская служба «115».

На единый номер «115» жители могут обращаться по всем вопросам: жилфонд, аварийные ситуации, благоустройство и другие.

При этом, как стало известно SG, другие номера телефонов диспетчерских ЖКХ будут постепенно отключаться.



Slutsk-Gorod.by