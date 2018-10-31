Работникам ликвидируемого Слуцкого УПТК предложили новые рабочие месте





Определенный резонанс в городе вызвала новость о предстоящей ликвидации Слуцкого управления производственно-технологической комплектации (ранее завод железобетонных изделий), пишет «Слуцкий край».

Предприятие находится на одном из этапов процедуры банкротства – на конкурсном производстве. Антикризисным управляющим в отношении УПТК определены меры для поэтапного проведения процедуры банкротства.

Как сообщили в Слуцком райисполкоме, в настоящий момент принимаются меры для дальнейшего трудоустройства работников предприятия.

Во время встречи на УПТК с заводчанами начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Виталий Иванович Бойко сообщил, что специалисты отдела занятости проанализировали рынок имеющихся вакансий и предлагают трудоустройство по специальностям 30 работникам УПТК (из 67 работающих на предприятии). При подборе вакансий учитывалось профессиональное образование человека. Работникам, которым осталось не более двух лет до ухода на пенсию по возрасту, пенсии могут быть оформлены досрочно.

Всем работникам предприятия предоставляется возможность пройти переобучение по другим специальностям.

Ранее руководство ОАО «Солигорский домостроительный комбинат» обращалось в Слуцкое УПТК с предложением трудоустройства работников предприятия.