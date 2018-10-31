В эту пятницу «Мята» отметит два праздника





В пятницу, 2 ноября, Мята Lounge бар отметит сразу два праздника: состоится официальное открытие одного из самых интересных мест Слуцка. И Halloween.

Вас ждет развлекательная программа, шоу-балет «Мохито», приглашенный гость - минский ведущий Андрей Кот. За пультом будут работать DJ's Merso, Bartoshik, Kosmonavt, Lagun.

Для тех кто ещё не познакомился с «Мятой»: формат этого заведения Lounge. Это значит, что в четверг и воскресенье вы можете расслабиться со свежим кальяном и вкусным коктейлем. Пятницу и субботу также можно отдохнуть в спокойной обстановке, но после 22:00 вы можете себя не сдерживать и всецело отдаться музыке.

«Всем танцевать!», — говорят учредители заведения.

Режим работы четверг, воскресенье с 16-00 до 02-00. Пятница суббота с 16-00 до 04-00.

Депозит за стол: 100 рублей, в эту сумму входит кальян, алкоголь и закуска.

Телефон для бронирования столов: +375(44)587-77-50.



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