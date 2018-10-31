|
Магазин женской обуви «Стрекоза» переехал в другое крыло ТЦ «Маяк»
01.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Магазин женской обуви
А в четверг, 1 ноября, всех покупателей в магазинах «Стрекоза» ждёт 10% на всю обувь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин женской обуви «Стрекоза» переехал в левое крыло торгового центра «Маяк» - торговая площадка теперь находится на втором этаже напротив кафе «Pizza Smile».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)