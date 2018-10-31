«Красное золото»: клюкву в Беларуси собирают «мокрым способом»

В Беларуси завершается сезон сбора клюквы. Рассчитывают собрать 300 тонн этой ягоды. В стране находятся самые крупные в Европе клюквенные плантации. Ягоды собирают «мокрым способом», передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Работа на клюквенных плантациях идет с утра до позднего вечера. Сотрудники Ганцевичской экспериментальной базы на Полесье вручную собирают сочный урожай. Самые зрелые и крупные ягоды пойдут на продажу. Такой сорт – элитный и он имеет хорошую цену.

«Если ягоду собирать вручную, а не механизированным способом, она дольше хранится. Эта клюква будет лежать до весны», – говорит ведущий агроном Ганцевичской научно-экспериментальной базы Надежда Наомик.

Когда ручная работа завершена, плантации, их еще называют чеки, затапливают водой, и поле превращается в ярко-красное озеро. Не сразу и поймешь, плывет по нему комбайн или все-таки едет.

Специальная техника проходит по полю не один раз. Молотилкой сбивает ягоды с черенков и те всплывают. После чего к сбору приступают рабочие. Они стягивают клюкву специальным боном и грузят в прицеп.

«В процессе подачи идет очистка ягод, промывка водой от листьев. Хотели бы собрать тонн сорок», – отметил заведующий Ганцевичской научно-экспериментальной базой Николай Павловский.

Таких промышленных плантаций здесь 14. Общая площадь – почти 40 гектаров. И это не самая большая база на белорусском Полесье. Несмотря на то, что выращивать болотную ягоду непросто, клюквенных полей в стране становится больше. Ведь спрос на журавины растет. Часть собранной ягоды уже отсортировали – несколько тонн в скором времени отправят в Россию и Англию.

На белорусском Полесье клюкву любят не меньше, чем картошку. Ягодная страда длится месяц, а урожай будет кормить селян весь год. Недаром же здесь клюкву называют «красным золотом».