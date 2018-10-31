Клюква – красное золото Полесья

В белорусском Полесье клюкву любят все. Ягодная страда длится месяц: часть урожая пойдет на экспорт, другая – будет радовать белорусов. Как в регионе появились клюквенные озера, чем отличается садовая клюква от дикой и как заботятся о ягодном урожае, смотрите в нашем специальном репортаже.