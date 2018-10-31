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Клюква – красное золото Полесья
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В белорусском Полесье клюкву любят все. Ягодная страда длится месяц: часть урожая пойдет на экспорт, другая – будет радовать белорусов. Как в регионе появились клюквенные озера, чем отличается садовая клюква от дикой и как заботятся о ягодном урожае, смотрите в нашем специальном репортаже.
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Как выращивают и собирают селекционную ягоду в Беларуси?
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