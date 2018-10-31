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Девушка с пышными формами: "Чтобы чувствовать себя счастливой, необязательно быть миниатюрной"

01.11.2018 12:42 — Разное | Tut.by  
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Фитнес-блогер Джен Бретт рассказывает в своем инстаграме, почему формула «чем миниатюрнее, тем лучше» далеко не всегда правдива.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Brett (@jenbretty) 12 Июл 2018 в 11:47 PDT

В шестом классе у канадки развилось расстройство пищевого поведения. Она жила в страхе набрать вес и очень много тренировалась. Джен постоянно высчитывала калории и взвешивалась, чтобы контролировать малейшие изменения.

— Я прошла долгий путь, прежде чем понять: нормально питаться и набирать вес — часть процесса выздоровления, — цитирует девушку Independent. — Я перестала упражняться до изнеможения и начала делать это с умом, давая себе отдых. Теперь я наслаждаюсь жизнью за пределами спортивного зала и понимаю: чтобы быть счастливой, необязательно быть миниатюрной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Brett (@jenbretty) 4 Сен 2018 в 11:21 PDT

По мнению Джен Бретт, не нужно бояться набора веса. 22-летняя канадка вдохновляет подписчиков на принятие своей фигуры и не боится хейтеров.

— В жизни важно беспокоиться не только о количестве съеденного и рельефе мышц. Некоторые люди считают, что я запустила себя. А на самом деле я просто позволила себе выйти за рамки утомительных диет, которые твердят: меньше значит лучше. И я горжусь собой!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Brett (@jenbretty) 13 Июл 2018 в 11:19 PDT

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Фитнес-блогер Джен Бретт рассказывает в своем инстаграме, что формула "чем миниатюрнее, тем лучше" далеко не всегда правдива.
 
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