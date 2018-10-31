Фитнес-блогер Джен Бретт рассказывает в своем инстаграме, почему формула «чем миниатюрнее, тем лучше» далеко не всегда правдива.

В шестом классе у канадки развилось расстройство пищевого поведения. Она жила в страхе набрать вес и очень много тренировалась. Джен постоянно высчитывала калории и взвешивалась, чтобы контролировать малейшие изменения.

— Я прошла долгий путь, прежде чем понять: нормально питаться и набирать вес — часть процесса выздоровления, — цитирует девушку Independent . — Я перестала упражняться до изнеможения и начала делать это с умом, давая себе отдых. Теперь я наслаждаюсь жизнью за пределами спортивного зала и понимаю: чтобы быть счастливой, необязательно быть миниатюрной.

По мнению Джен Бретт, не нужно бояться набора веса. 22-летняя канадка вдохновляет подписчиков на принятие своей фигуры и не боится хейтеров.

— В жизни важно беспокоиться не только о количестве съеденного и рельефе мышц. Некоторые люди считают, что я запустила себя. А на самом деле я просто позволила себе выйти за рамки утомительных диет, которые твердят: меньше значит лучше. И я горжусь собой!