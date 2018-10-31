Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Рогачевом

Лобовое ДТП произошло 31 октября примерно в 17.30 на дороге Кричев — Бобруйск — Ивацевичи в Рогачевском районе, сообщили в ГАИ.





53-летняя водитель Nissan Note во время обгона выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ.





В результате пострадали все участники аварии — водитель Nissan, а также 39-летний водитель ВАЗ и два его пассажира. С травмами различной степени их доставили в больницу.