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Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Рогачевом
Лобовое ДТП произошло 31 октября примерно в 17.30 на дороге Кричев — Бобруйск — Ивацевичи в Рогачевском районе,
53-летняя водитель Nissan Note во время обгона выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ.
В результате пострадали все участники аварии — водитель Nissan, а также 39-летний водитель ВАЗ и два его пассажира. С травмами различной степени их доставили в больницу.
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53-летняя водитель Nissan Note во время обгона выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ВАЗ.
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