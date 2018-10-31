Иван Дорн, Тина Кароль, Наталья Водянова и другие: посмотрите, как звезды наряжались на Хеллоуин

Вы, конечно, можете относиться к Хеллоуину как угодно, но то, что западные и не только звезды активно поддерживают праздник всех святых и даже играют по его правилам, наряжаясь и выходя в свет, — факт. AFISHA.TUT.BY выбрала самые любопытные образы знаменитостей в Instagram.

Богиня Наталья Водянова

Супермодель Водянова нарядилась в египетскую богиню Исиду, рядом с ней — ее сын Лукас в костюме бога Гора.