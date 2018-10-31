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Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы откроют 3 ноября
Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы откроют 3 ноября. Об этом со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Александра Ярошика сообщает агентство
Ожидается, что внутренняя часть путепровода станет доступна для транспорта в 12.30. На проезжей части осталось нанести разметку.
Вместе с тем продолжаются работы под путепроводом. Уже 1 ноября там планируют начать укладывать асфальтовое покрытие. Открыть проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту могут 6 ноября.
Одновременно выполняется благоустройство территории: пешеходные дорожки замостили плиткой, восстанавливают разрушенный во время ремонта газон на откосах.
Как сообщалось ранее, днем 20 октября было
Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы
Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.
Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км
Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.
В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.
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Открыть проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту могут 6 ноября.
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