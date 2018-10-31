ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы откроют 3 ноября

01.11.2018 12:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы откроют 3 ноября. Об этом со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Александра Ярошика сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Ожидается, что внутренняя часть путепровода станет доступна для транспорта в 12.30. На проезжей части осталось нанести разметку.

Вместе с тем продолжаются работы под путепроводом. Уже 1 ноября там планируют начать укладывать асфальтовое покрытие. Открыть проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту могут 6 ноября.

Одновременно выполняется благоустройство территории: пешеходные дорожки замостили плиткой, восстанавливают разрушенный во время ремонта газон на откосах.

Как сообщалось ранее, днем 20 октября было открыто движение по внешнему кольцу МКАД на путепроводе в Лошице.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы просел в начале августа. Причиной была названа треснувшая балка. Как утверждали специалисты, балка треснула из-за того, что не выдержала нагрузки от движения транспортных средств большой грузоподъемности.

Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.

Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км начнется в 2019 году. Сейчас ГП «Гордорстрой» ведет предпроектные проработки по этим объектам. Нет точной даты, когда работы будут завершены, так как пока неизвестно, что именно там потребуется делать: капремонт, реконструкцию или замену нескольких балок.

Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.

В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыть проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту могут 6 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика