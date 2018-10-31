Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы откроют 3 ноября. Об этом со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Александра Ярошика сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Ожидается, что внутренняя часть путепровода станет доступна для транспорта в 12.30. На проезжей части осталось нанести разметку.

Вместе с тем продолжаются работы под путепроводом. Уже 1 ноября там планируют начать укладывать асфальтовое покрытие. Открыть проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту могут 6 ноября.

Одновременно выполняется благоустройство территории: пешеходные дорожки замостили плиткой, восстанавливают разрушенный во время ремонта газон на откосах.

Как сообщалось ранее, днем 20 октября было открыто движение по внешнему кольцу МКАД на путепроводе в Лошице.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы просел в начале августа. Причиной была названа треснувшая балка. Как утверждали специалисты, балка треснула из-за того, что не выдержала нагрузки от движения транспортных средств большой грузоподъемности.

Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.

Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км начнется в 2019 году. Сейчас ГП «Гордорстрой» ведет предпроектные проработки по этим объектам. Нет точной даты, когда работы будут завершены, так как пока неизвестно, что именно там потребуется делать: капремонт, реконструкцию или замену нескольких балок.

Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.

В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.