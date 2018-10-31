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Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

01.11.2018 12:42 — Разное | СТВ  
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Всё чаще белорусы не только замирают у голубых экранов в ожидании очередной премьеры, но и сами попадают в объективы телекамер. Бывший военный Сергей Захарьяш, откровенно заявляет – подписался на это исключительно ради пиара.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Сергей Захарьяш, бывший участник реалити-шоу:
Набрать подписную базу для своих будущих интернет-проектов, плюс стать каким-то популярным, обрести какие-то связи. Я говорю об этом совершенно искренне, потому что все идут за этим в телевизор. Я, вообще, подумываю пойти на какое-нибудь новое реалити.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

На проекте «Дом-2» молодой человек провёл чуть больше года. Однако, найти то, зачем пришёл – вторую половинку – так и не получилось. Впрочем, задача шоу, как оказалось, не только в этом.

Алексей Чайчиц, бывший участник реалити-шоу:
Первоначальная цель, суть – чтобы ты построил отношения, а второстепенная – чтобы они разрешились. Это интересно. Они создают пары и так же их хотят уничтожить.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Алексей Чайчиц был известной личностью задолго до участия в проекте «Дом-2». Успешную карьеру модели, актёра и солидные гонорары парень, не задумываясь, променял на чувства к одной из участниц телестройки. Какого же было удивление, когда Ромео понял: на реалити про любовь многие только в неё играют.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Алексей Чайчиц:
Они хитрят, и прибегают к услугам редакторов, поэтому на проекте столько много грязи и негатива. Потому что люди делают то, что делают. И не важно – оскорбляют они или изменяют.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Жить и любить под камерами 24/7 – настоящая работа. Здесь, как и в любой профессии, за несоблюдение должностной инструкции – строгое взыскание.

Алексей Чайчиц:
Много всяких санкций, но твоя суть – обсуждать. Что угодно делаешь, но всё должно касаться именно отношений и их построения в коллективе.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Алексей, в отличие от многих коллег по цеху, настоящую любовь, всё-таки, нашёл и, как принято говорить, ушёл за периметр. В планах – новые вершины уже в реальном мире. Многие герои нашумевших проектов со временем жалеют об участии в подобных шоу.

Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити

Алексей Чайчиц:
Мне неприятно, когда люди, которые были на проекте, считают, что они чего-то достигли. Мне немножко даже обидно, когда мне говорят: «Вот ты такой популярный!» Какой я популярный?Да, сходил, всё.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Всё чаще белорусы не только замирают у голубых экранов в ожидании очередной премьеры, но и сами попадают в объективы телекамер. Бывший военный Сергей Захарьяш,...
 
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