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Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити
Всё чаще белорусы не только замирают у голубых экранов в ожидании очередной премьеры, но и сами попадают в объективы телекамер. Бывший военный Сергей Захарьяш, откровенно заявляет – подписался на это исключительно ради пиара.
Сергей Захарьяш, бывший участник реалити-шоу:
На проекте «Дом-2» молодой человек провёл чуть больше года. Однако, найти то, зачем пришёл – вторую половинку – так и не получилось. Впрочем, задача шоу, как оказалось, не только в этом.
Алексей Чайчиц, бывший участник реалити-шоу:
Алексей Чайчиц был известной личностью задолго до участия в проекте «Дом-2». Успешную карьеру модели, актёра и солидные гонорары парень, не задумываясь, променял на чувства к одной из участниц телестройки. Какого же было удивление, когда Ромео понял: на реалити про любовь многие только в неё играют.
Алексей Чайчиц:
Жить и любить под камерами 24/7 – настоящая работа. Здесь, как и в любой профессии, за несоблюдение должностной инструкции – строгое взыскание.
Алексей Чайчиц:
Алексей, в отличие от многих коллег по цеху, настоящую любовь, всё-таки, нашёл и, как принято говорить, ушёл за периметр. В планах – новые вершины уже в реальном мире. Многие герои нашумевших проектов со временем жалеют об участии в подобных шоу.
Алексей Чайчиц:
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Всё чаще белорусы не только замирают у голубых экранов в ожидании очередной премьеры, но и сами попадают в объективы телекамер. Бывший военный Сергей Захарьяш,...
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