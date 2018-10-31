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Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине
Новости Беларуси. В Минске велосипедист сообщил сотрудникам ГАИ о подозрительном парне, который что-то искал в земле. Гражданин не ошибся в своём решении.
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Инспекторы ДПС пошли проверить информацию. В указанном месте был 32-летний минчанин, который искал закладку. Правоохранители её изъяли, а подозреваемого задержали и доставили в РУВД.
В найденном свёртке находился белый порошок, в составе которого эксперты обнаружили психотропное вещество альфа-PVP.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ.
Задержанный пояснил, что психотроп покупал для себя, захотел попробовать. Ранее фигурант судим не был.
Осенью 2018 года в Минске произошёл аналогичный случай.
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Новости Беларуси. В Минске велосипедист сообщил сотрудникам ГАИ о подозрительном парне, который что-то искал в земле. Гражданин не ошибся в своём решении. По...
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