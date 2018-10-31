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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

01.11.2018 12:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сохранение мира на планете. Один из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире – Мюнхенскую конференцию по безопасности – принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

Открывая ее 31 октября, Президент Беларуси сделал ряд важных заявлений. Прежде всего, они касаются ситуации на востоке Украины и роли нашей страны в сохранении стабильности в регионе. Александр Лукашенко озвучил и ряд инициатив, которые помогут оживить «Минский процесс».

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Такие инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией. Так считают эксперты, которые 1 ноября продолжают работу в Минске. В частности, такое мнение озвучил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подводя итоги встречи Основной группы. Он также высказал заинтересованность в участии белорусского лидера в февральской сессии форума.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:
Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси накануне на встрече с участниками конференции. Я надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко, включая миссию на востоке Украины, прислушается международное сообщество. Меня особенно поразила готовность Беларуси предоставить ресурсы для этой миссии.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

Сегодня, 1 ноября, во Дворце Республики проходит очередная сессия форум – она посвящена контролю над вооружениям. Участники также обсуждают региональные и глобальные конфликты.

Отметим, что окончательные итоги встречи подведут к полудню.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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