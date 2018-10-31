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16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске
Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Витебске подросток ударил мужчину ножом и сбежал.
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Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, в числе которых запись с автомобильного видеорегистратора. Допрошены свидетели и обвиняемый. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство», молодой человек содержится под стражей.
Расследование продолжается.
Весной 2018 года в Мостах муж ударил ножом ухажёра своей жены.
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Новости Беларуси. Вечером 27 октября в Витебске подросток ударил мужчину ножом и сбежал. Как сообщает УСК по Витебской области, конфликт произошёл из-за внезапно...
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