|
«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд»
Новости России. Виктория Дайнеко показала редкое видео с «Фабрики звезд».
Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. Виктория Дайнеко стала победительницей шоу «Фабрика звезд-5», после чего к певице пришла известность. Исполнительница отмечает, что благодарна этому проекту.
На кадрах Виктория поет зажигательную песню «Shake it» вместе с греческим певцом Сакисом Рувасом.
Ролик был снят в 2004 году. В тот момент Виктории было всего 17 лет.
Виктория Дайнеко:
Подписчики поблагодарили девушку за такое ностальгическое видео и рассказали, как они переживали за «фабрикантов».
«Спасибо за восстановленные воспоминания»,
«Это было замечательное время. Мы не могли оторваться от телевизора, когда шла «Фабрика»... И болела я как раз за вас!!! И очень радовалась, когда объявили победителя. Хороший был проект».
Виктория Дайнеко не первая участница проекта, которая ностальгировала по «Фабрике». Не так давно веселым видео поделилась Полина Гагарина.
Новости по теме
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество
«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске
Пожар в порту Барселоны: погрузочный кран упал на контейнеры с опасными химикатами
Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ
В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях
Бортовой самописец индонезийского Боинга подняли со дна Яванского моря
СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности
«Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами» – Посол Сербии в Беларуси на Мюнхенской конференции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Виктория Дайнеко показала редкое видео с «Фабрики звезд». Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. Виктория Дайнеко стала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)