«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд»

Новости России. Виктория Дайнеко показала редкое видео с «Фабрики звезд».

Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. Виктория Дайнеко стала победительницей шоу «Фабрика звезд-5», после чего к певице пришла известность. Исполнительница отмечает, что благодарна этому проекту.

На кадрах Виктория поет зажигательную песню «Shake it» вместе с греческим певцом Сакисом Рувасом.

Ролик был снят в 2004 году. В тот момент Виктории было всего 17 лет.

Виктория Дайнеко:

Минутка ностальгии и мои 17 лет. Как же я люблю проект «Фабрика Звёзд» и как ему благодарна.



Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/victoriadaineko

Подписчики поблагодарили девушку за такое ностальгическое видео и рассказали, как они переживали за «фабрикантов».

«Спасибо за восстановленные воспоминания»,

«Это было замечательное время. Мы не могли оторваться от телевизора, когда шла «Фабрика»... И болела я как раз за вас!!! И очень радовалась, когда объявили победителя. Хороший был проект».



Фото: instagram.com/victoriadaineko

Виктория Дайнеко не первая участница проекта, которая ностальгировала по «Фабрике». Не так давно веселым видео поделилась Полина Гагарина.