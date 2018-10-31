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Неряшливая, без ремонта, но в ней что-то есть. В Таллине продают атмосферную квартиру
Дом, в котором расположена
Квартира находится на втором этаже. В ней три комнаты, ванная, туалет, кладовка. Общая площадь жилья — почти 100 квадратных метров.
Отапливается квартира старой печью на дровах, а также электричеством, говорится в объявлении.
Видно, что хозяева не сильно заморачивались с ремонтом: укрепили стены, в большой комнате сделали натяжной потолок.
В небольшом помещении, возможно детской, большую дыру в потолке вообще оставили без ремонта. Если посмотреть на все это творчески, то все эти недочеты можно списать на приверженность к эклектическому стилю.
Квартира продается через аукцион. Начальная цена — 245 480 евро, по 2 475 за квадратный метр.
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