Неряшливая, без ремонта, но в ней что-то есть. В Таллине продают атмосферную квартиру

Дом, в котором расположена квартира , находится в старой части Таллина на улице Мюйривахе. Окна квартиры выходят в маленький дворик с аркой, увитой виноградником. Само жилье такое же атмосферное, хоть и кажется сначала неопрятным.



Фото: KV.EE

Квартира находится на втором этаже. В ней три комнаты, ванная, туалет, кладовка. Общая площадь жилья — почти 100 квадратных метров.



Фото: KV.EE



Фото: KV.EE

Отапливается квартира старой печью на дровах, а также электричеством, говорится в объявлении.



Фото: KV.EE



Фото: KV.EE

Видно, что хозяева не сильно заморачивались с ремонтом: укрепили стены, в большой комнате сделали натяжной потолок.



Фото: KV.EE

В небольшом помещении, возможно детской, большую дыру в потолке вообще оставили без ремонта. Если посмотреть на все это творчески, то все эти недочеты можно списать на приверженность к эклектическому стилю.



Фото: KV.EE



Фото: KV.EE

Квартира продается через аукцион. Начальная цена — 245 480 евро, по 2 475 за квадратный метр.



Фото: KV.EE



Фото: KV.EE