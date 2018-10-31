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Неряшливая, без ремонта, но в ней что-то есть. В Таллине продают атмосферную квартиру

01.11.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Дом, в котором расположена квартира, находится в старой части Таллина на улице Мюйривахе. Окна квартиры выходят в маленький дворик с аркой, увитой виноградником. Само жилье такое же атмосферное, хоть и кажется сначала неопрятным.


Фото: KV.EE

Квартира находится на втором этаже. В ней три комнаты, ванная, туалет, кладовка. Общая площадь жилья — почти 100 квадратных метров.


Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Отапливается квартира старой печью на дровах, а также электричеством, говорится в объявлении.


Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Видно, что хозяева не сильно заморачивались с ремонтом: укрепили стены, в большой комнате сделали натяжной потолок.


Фото: KV.EE

В небольшом помещении, возможно детской, большую дыру в потолке вообще оставили без ремонта. Если посмотреть на все это творчески, то все эти недочеты можно списать на приверженность к эклектическому стилю.


Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Квартира продается через аукцион. Начальная цена — 245 480 евро, по 2 475 за квадратный метр.


Фото: KV.EE

Фото: KV.EE
 
 
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