|
В Минске Peugeot протаранил пропускающие пешеходов автомобили и опрокинулся
В Минске Peugeot столкнулся с двумя автомобилями и опрокинулся. Видео инцидента
Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 31 октября, около 19.10, вблизи аквапарка «Лебяжий». «Транспортные средства двигались по проспекту Победителей в направлении МКАД. Водители такси и Ford остановились в четвертой и третьей полосах соответственно, чтобы на нерегулируемом пешеходном переходе пропустить пешеходов. В какой-то момент ехавший в четвертой полосе Peugeot врезался в такси и опрокинулся на бок, после чего его отбросило на стоящий рядом Ford», — рассказали в ГАИ.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 31 октября, около 19.10, вблизи аквапарка "Лебяжий".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)