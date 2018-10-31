В Минске Peugeot протаранил пропускающие пешеходов автомобили и опрокинулся

В Минске Peugeot столкнулся с двумя автомобилями и опрокинулся. Видео инцидента разместил на своем YouTube-канале пользователь Николай Николаенко.

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 31 октября, около 19.10, вблизи аквапарка «Лебяжий». «Транспортные средства двигались по проспекту Победителей в направлении МКАД. Водители такси и Ford остановились в четвертой и третьей полосах соответственно, чтобы на нерегулируемом пешеходном переходе пропустить пешеходов. В какой-то момент ехавший в четвертой полосе Peugeot врезался в такси и опрокинулся на бок, после чего его отбросило на стоящий рядом Ford», — рассказали в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.