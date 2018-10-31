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В Минске Peugeot протаранил пропускающие пешеходов автомобили и опрокинулся

01.11.2018 12:47 — Разное | Tut.by  
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В Минске Peugeot столкнулся с двумя автомобилями и опрокинулся. Видео инцидента разместил на своем YouTube-канале пользователь Николай Николаенко.

Видео: Николай Николаенко

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 31 октября, около 19.10, вблизи аквапарка «Лебяжий». «Транспортные средства двигались по проспекту Победителей в направлении МКАД. Водители такси и Ford остановились в четвертой и третьей полосах соответственно, чтобы на нерегулируемом пешеходном переходе пропустить пешеходов. В какой-то момент ехавший в четвертой полосе Peugeot врезался в такси и опрокинулся на бок, после чего его отбросило на стоящий рядом Ford», — рассказали в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 31 октября, около 19.10, вблизи аквапарка "Лебяжий".
 
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