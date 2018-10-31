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"Жизнь за мечту". Фильм в память об Анатолии Капском на телеканале "Беларусь 5"
Телеканал
Своими воспоминаниями об Анатолии Капском в фильме делятся первый главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус, бывший главный редактор газеты «Прессбол» Владимир Бережков, самый успешный белорусский футбольный наставник Виктор Гончаренко, под руководством которого в 2008 году БАТЭ впервые в своей истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.
Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину Капский отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.
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