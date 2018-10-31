"Жизнь за мечту". Фильм в память об Анатолии Капском на телеканале "Беларусь 5"

Телеканал «Беларусь 5» снял фильм памяти основателя и руководителя футбольного клуба БАТЭ Анатолия Капского. Сердце лучшего спортивного менеджера страны перестало биться 22 сентября. Фильм «А. Капский. Жизнь за мечту» увидел свет 31 октября, в 40-й день после смерти председателя правления ФК БАТЭ.





Своими воспоминаниями об Анатолии Капском в фильме делятся первый главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус, бывший главный редактор газеты «Прессбол» Владимир Бережков, самый успешный белорусский футбольный наставник Виктор Гончаренко, под руководством которого в 2008 году БАТЭ впервые в своей истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину Капский отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.