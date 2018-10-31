ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске 16-летний подросток зарезал ножом мужчину

01.11.2018 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Витебске 16-летний подросток зарезал ножом мужчину
Фото из открытых источников

Как стало известно, вечером 27 октября около жилого дома на улице Гагарина в Витебске между 16-летним парнем и 35-летним мужчиной произошел конфликт. Вскоре подросток достал нож и ударил им мужчину.

В Витебске 16-летний подросток зарезал ножом мужчину Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом

В результате инцидента пострадавший с телесными повреждениями попал в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось, он скончался в медучреждении.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, подозреваемого в убийстве задержали буквально через час после происшествия. При нем был обнаружен нож.

В отношении 16-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла вечером 27 октября на улице Гагарина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неряшливая, без ремонта, но в ней что-то есть. В Таллине продают атмосферную квартиру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика