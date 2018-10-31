В Витебске 16-летний подросток зарезал ножом мужчину

Как стало известно, вечером 27 октября около жилого дома на улице Гагарина в Витебске между 16-летним парнем и 35-летним мужчиной произошел конфликт. Вскоре подросток достал нож и ударил им мужчину.

В результате инцидента пострадавший с телесными повреждениями попал в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось, он скончался в медучреждении.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, подозреваемого в убийстве задержали буквально через час после происшествия. При нем был обнаружен нож.

В отношении 16-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.