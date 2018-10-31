ГАИ предупреждает — будьте внимательны на дорогах

Осенью с учетом изменения погодных условий водителям и пешеходам стоит подумать о безопасности на дорогах.

В дождливый осенний период постоянно меняется состояние дорожного полотна. Перепады температуры, как замерзание, так и таяние, грязь или лиственная подушка на дороге значительно ухудшают сцепление колес с асфальтом. Водителям следует быть осторожнее. Последствия негативных погодных условий – увеличение тормозного пути, ухудшение видимости, возможное ухудшение состояния здоровья водителя, небезопасное поведение пешехода на проезжей части.

Внимательными в осенний период стоит быть и пешеходам. В холодную погоду они надевают головные уборы или капюшоны, прячутся под зонтами. Это значительно сужает поле их обзора и ухудшает возможность полноценно следить за ситуацией на дороге.

Пешеходам при ухудшении погодных условий не стоит рассчитывать на реакцию водителя. Необходимо предпринять меры безопасности – не перебегать дорогу, провоцируя резкое торможение, использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках, проявлять повышенное внимание, переходя проезжую часть.

Осенью часто бывают туманы, особенно в низинах и вблизи водоемов. Управление автомобилем в условиях тумана требует большего опыта, чем в дождь. Это атмосферное явление сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование, искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно. Водителям стоит быть особенно осторожными, обязательно снижать скорость, избегать обгонов, резкого вращения рулевого колеса и резкого торможения, следует ехать при ближнем свете фар.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует менять летнюю резину на зимнюю с учетом погодных условий. При низкой температуре летняя резина дубеет, ездить на машине становится небезопасно, особенно ночью, когда дороги могут покрываться наледью.

Стоит также помнить, что осенью день короче, темнеет рано и очень быстро. В тёмное время суток, особенно в ненастную погоду, пешеходы становятся трудно различимыми для водителей автомобилей. Даже на пешеходном переходе следует быть предельно внимательными и осторожными. Переходя проезжую часть, необходимо убедиться, что водители заметили вас и уступают дорогу.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам: не рискуйте жизнью и здоровьем, своим и окружающих, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий. Будьте предельно внимательны и осторожны.



